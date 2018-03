AKTIE IM FOKUS: Nach Erleichterung um Reckitt nun auch Aufatmen bei Glaxo

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erleichtert haben Anleger am Freitagmorgen auf den Rückzug von GlaxoSmithKline aus Gesprächen mit Pfizer über eine Übernahme des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten reagiert.



Der Kurs des britischen Pharmakonzerns stieg im frühen Londoner Handel um 3,4 Prozent und führte damit die Kursgewinner im FTSE 100 Index an.

Die Aktivitäten von Pfizer seien zwar attraktiv, ein solcher Deal würde jedoch die Bilanz von GlaxoSmithKline verschlechtern, hatte Analyst Richard Parkes von der Deutschen Bank geschrieben. Zudem habe es am Markt Hinweise darauf gegeben, dass die Briten für diese Übernahme die Dividende opfern könnten.