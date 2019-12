AKTIE IM FOKUS: Erholungsrally bei Ulta Beauty - Anleger von Zahlen erleichtert

Weitere Suchergebnisse zu "Ulta Beauty":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Nasdaq-Börse hat am Freitag die Parfümeriekette Ulta Beauty mit einem prozentual zweistelligen Kurssprung für Aufsehen gesorgt.



Börsianer sprachen von einer Erholungsrally wegen eines erfolgreichen dritten Quartals. Zuletzt sprangen die Aktien um 14 Prozent nach oben auf 269,10 US-Dollar, was einem Hoch seit Ende August entsprach. Damals waren die Papiere wegen eines überraschend gekürzten Ausblicks schwer unter Druck geraten.

Die vorgelegten Zahlen und eine wieder nach oben angepasste Zielspanne für den Jahresgewinn brachten am Freitag unter den Anlegern große Erleichterung mit sich. "Das dritte Quartal war besser als befürchtet", fasste Analyst Michael Goldsmith von der UBS zusammen. In den Augen des JPMorgan-Experten Christopher Horvers hat das Unternehmen auf dem Weg zu einer Neubewertung "Hürden übersprungen". Er hob das Kursziel von 317 auf 326 Dollar an, was mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.

Laut Goldsmith ist die Debatte um die Perspektiven damit zwar nicht zu Ende, weil es mit Blick auf das kommende Jahr immer noch viele Unsicherheiten gebe. "Wir glauben aber, dass zu viel Pessimismus in die Aktien eingepreist ist", argumentierte der Experte für seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 300 Dollar. Er schätzt das Profil von Chancen und Risiken bei Ulta derzeit positiv ein.

Im Juli hatten die im Nasdaq 100 gelisteten Ulta-Aktien bei 368 Dollar noch einen Rekord geschrieben. Ende August waren die Papiere noch zu Kursen über 340 Dollar gehandelt worden, bevor sie dann an einem einzigen Handelstag wegen der damals gesenkten Ziele um fast 30 Prozent eingebrochen waren. Vor dem Kurssprung an diesem Freitag hatten sie sich von diesem Niveau nicht wirklich erholen können./tih/fba