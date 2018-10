AKTIE IM FOKUS: Erholungschance bei Siemens Healthineers nach Kaufempfehlung

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Siemens Healthineers sind zum Wochenauftakt im vorbörslichen Handel gefragt gewesen: Bei Lang & Schwarz kletterten sie im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 2 Prozent auf 34,60 Euro.



Am letzten Donnerstag waren sie mit 31,90 Euro auf den tiefsten Stand seit April abgesackt und hatten in sieben schwachen Handelstagen damit rund 16 Prozent an Wert verloren.

Dies bietet laut dem Analysten Richard Latz von der Investmentbank HSBC eine gute Kaufchance in die strukturelle Wachstumsstory des Medizintechnik-Konzerns. Latz ist optimistisch, dass die seit März börsennotierte Siemens-Tochter am Jahresende beim Umsatz am oberen Ende der selbst gesteckten Zielspanne landen kann.

Mit Blick auf die Profitabilität ist der Experte zwar zunächst weniger erwartungsfroh, rechnet aber im kommenden Jahr mit weniger Gegenwind von der Währungsseite und positiven Impulsen durch Einsparungen./ag/mis