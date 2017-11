AKTIE IM FOKUS: Erholung von Adva nimmt Fahrt auf - Hedgefonds erhöht Anteil

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Nachricht einer Anteilsaufstockung durch einen Großaktionär hat den Aktien des Telekom- und Netzwerkausrüsters Adva am Dienstag Rückenwind verliehen.



Sie stiegen am Vormittag um zuletzt 5 Prozent auf 5,84 Euro. Der Hegefonds Teleios Capital Partners um den Investor Igor Kuzniar hatte die Beteiligung an dem TecDax -Unternehmen Mitte November von rund 10 auf 15 Prozent aufgestockt, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Montagabend hervorgeht.

Die Adva-Aktien waren im Juli infolge eines enttäuschenden Geschäftsberichts und -ausblicks eingebrochen. Zwischenzeitlichen Erholungsversuchen war jeweils die Luft ausgegangen. Auch nach der jüngsten Erholung kosten die Papiere immer noch mehr als ein Drittel weniger als vor dem Kursrutsch zur Jahresmitte./mis/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------