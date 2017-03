AKTIE IM FOKUS: Eon schütteln Kapitalerhöhung ab - Macquarie: Unsicherheit weg

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schwächerem Start wegen der Kapitalerhöhung haben die Aktien von Eon am Freitag schnell den Weg in die Gewinnzone gefunden.



Die Versorgerpapiere gewannen zuletzt 2 Prozent. Eon hatte sich am Abend mit der Platzierung von gut 200 Millionen neuen Aktien etwa 1,35 Milliarden Euro frisches Kapital besorgt.

Die Aktien wurden in einem beschleunigten Platzierungsverfahren verkauft. Mit dem Erlös will Eon vor allem eine zur Jahresmitte auf das Unternehmen zukommende Zahlung an den staatliche Atomfonds finanzieren.

Analyst Peter Crampton von der australischen Investmentbank Macquarie sieht nun einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor beseitigt, der die Aktie bislang zurückgehalten habe. Nun könne eine Erholung einsetzen. Seit dem Zwischenhoch Anfang März hatten die Aktien zuletzt in der Spitze rund 12 Prozent verloren. Crampton hob sein Votum auf "Outperform"./ag/stb