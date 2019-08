AKTIE IM FOKUS: Eon sacken ans Dax-Ende - Schwieriger Markt in Großbritannien

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Eon haben sich am späten Mittwochnachmittag mit einem Minus von rund 3 Prozent auf 8,824 Euro an das Dax-Ende gesetzt.



Der schwierige Markt in Großbritannien bereitet dem Energieriesen weiterhin Probleme. Insgesamt 400 000 Kunden verlor der Konzern dort in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres.

Das erste Halbjahr sei schwach gewesen, schrieb Analyst Werner Eisenmann von der DZ Bank. Die Herausforderungen des Energiekonzerns bei dessen Neuaufstellung hätten deutlich zugenommen und verdrängten zunehmend die positiven Argumente. Bei Investoren drohe derweil die Verschuldung wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken./la/fba

