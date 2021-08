AKTIE IM FOKUS: Encavis vorbörslich mit Kursrutsch wegen Gewinnverwässerung

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Encavis werden am Montag wegen der Wandlung von Anleihen in Aktien und der damit verbundenen Gewinnverwässerung auf Talfahrt erwartet.



Vorbörslich ging es auf der Handelsplattform Tradegate verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag um etwa sechs Prozent bergab. 2017 und 2019 begebene Wandelanleihen werden vorzeitig pflichtgewandelt. Das Gesamtvolumen der noch ausstehenden Schuldverschreibungen wurde auf knapp 150 Millionen Euro beziffert.

Wie der Solar- und Windparkbetreiber am Wochenende mittelte, werden die Gläubiger mit neuen Aktien in bereits genehmigtem Rahmen bedient - ein Schritt, durch den sich der erzielte Gewinn künftig auf eine höhere Aktienanzahl verteilt. Insofern erklärten Händler am Morgen die kursbelastende Wirkung. Termin für die vorzeitige Pflichtwandlung ist der 4. Oktober./tih/zb