AKTIE IM FOKUS: Encavis mit Rekordhoch - Erneuerbare Energie großes Anlagethema

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Encavis haben am Mittwoch mit 16,18 Euro einen neuen Höchststand erreicht.



Dabei bauten die Papiere des Betreibers von Solar- und Onshore-Windparks ihre Wochengewinne um mehr als 4 Prozent aus. Bereits bei der Erneuerbare-Energien-Größe RWE im Dax argumentierten Börsianer auch mit dem Ausgang des ersten TV-Duells im US-Präsidentschaftswahlkampf, das als Punktsieg für den Herausforderer Joe Biden gesehen wird. Der Trump-Herausforderer will im Falle seines Sieges massiv in Klimaschutz und saubere Energie investieren.

Erst Anfang der Woche hatten die Experten von HSBC eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21 Euro für Encavis ausgesprochen./ag/fba

