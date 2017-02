AKTIE IM FOKUS: Empfehlung treibt Twitter an - Analyst: Trump-Tweets als Chance

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

NEW YORK (dpa-AFX) - Ausgerechnet der von vielen US-Tech-Konzernen wegen seiner Einreisepolitik kritisierte US-Präsident Donald Trump könnte laut einem Analysten für den Kurznachrichtendienst Twitter zum Glücksfall werden.



Analyst Richard Greenfield von der Investmentfirma BTIG glaubt, dass der Twitter-Eifer Trumps dem in einer Wachstumsflaute steckenden Konzern Rückenwind verleihen kann und stufte die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hoch. Sein Kursziel lautet 25 US-Dollar. Die Papiere stiegen am Mittwoch im frühen US-Handel um 2,19 Prozent auf 18,66 Dollar.

Trumps Twitter-Aktivitäten und deren Bedeutung lieferten dem Unternehmen eine zweite Chance, Nutzer zu gewinnen und zu halten, schrieb Greenfield. Steigende Nutzerzahlen wiederum könnten Spekulationen über eine Übernahme von Twitter wiederbeleben. Erst im Herbst hatten sich derartige Spekulationen mit einem "Nein" der Softwarefirma Salesforce weitgehend zerschlagen. Zuvor hatten bereits Google und Disney abgewunken.

Der Aktienkurs, der sich dank der Übernahmefantasie von seinem Tief bei unter 14 Dollar bis auf rund 25 Dollar erholt erholt hatte, ging wieder in die Knie. Eine deutlichere Erholung gelang bisher nicht. Zum Vergleich: Ende 2013 hatten die Aktien einmal fast 75 Dollar gekostet. Nach und nach verloren viele Anleger aber die Geduld mit dem langsamen Wachstum des chronisch verlustreichen Unternehmens.

Der bereits als "Twitter-Präsident" bezeichnete Trump sorgte mit seinen Kurznachrichten vor und nach seiner Wahl immer wieder für große Aufmerksamkeit. Mal drohte er Autobauern mit hohen Strafzöllen auf nicht in den USA produzierte Fahrzeuge, mal kritisierte er Rüstungskonzerne wie etwa Lockheed Martin wegen zu hoher Kosten bei der Produktion des Kampffliegers F-35. Das sorgte an der Börse teils für heftige Kursverluste. Die Auswirkungen gingen soweit, dass ein Unternehmen ein Programm entwickelte, das Trump Tweets automatisch auswertet und blitzschnell Handelsempfehlungen generiert./mis/das/he