AKTIE IM FOKUS: Empfehlung der DZ Bank schiebt Krones-Aktie an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Krones haben sich am Dienstag sukzessive in die SDax-Spitzengruppe vorgearbeitet.



Am frühen Nachmittag lagen die Papiere des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen zuletzt mit 3,5 Prozent im Plus bei 108,50 Euro. Die DZ Bank nahm die Papiere am Morgen in ihre "Equity Ideas Long"-Empfehlungsliste auf.

"Krones verfügt mit einem Exposure von 90 Prozent im Bereich Getränke über ein defensives und weitgehend konjunkturresistentes Geschäftsmodell", begründete Analyst Thorsten Reigber seine Empfehlung. Er erwartet bei anhaltend hoher Wachstumsdynamik gute Ergebnisse für das zweite und auch dritte Quartal. Die Aktie hält er obendrein für unterbewertet.

Im bisherigen Jahresverlauf verloren die Papiere bis dato gut 5 Prozent. In den vergangenen Monaten bewegten sie sich in einem breiten Korridor zwischen 101 und 116 Euro seitwärts. Ein kurzer Ausreißer auf das Rekordhoch von 122,80 Euro wurde schnell wieder eingefangen./ag/jha/

