AKTIE IM FOKUS: ElringKlinger sehr fest an SDax-Spitze - Batterie-Joint Venture

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von ElringKlinger haben am Montag nach einer Kooperationsvereinbarung Fahrt aufgenommen und sind an die SDax -Spitze geklettert.



Am frühen Nachmittag legten sie um 3,08 Prozent auf 14,555 Euro zu.

Der Autozulieferer hat einen Rahmenvertrag über ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung, Fertigung und zum Vertrieb von Lithium-Ionen-Batteriemodulen für den weltweiten Automarkt geschlossen. Das chinesische Unternehmen Chengfei Integration Technology bringt die Batteriezellen, ElringKlinger alle weiteren Modulkomponenten in das Joint Venture ein. Die Laufzeit ist zunächst auf zehn Jahre bis zum 31. Dezember 2027 festgelegt./ck/oca

