AKTIE IM FOKUS: ElringKlinger auf Tief seit 2009 - Finanzchef-Aussagen belasten

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des früheren SDax -Mitglieds ElringKlinger sind am Dienstag deutlich von skeptischen Aussagen des Finanzchefs in einem Medieninterview belastet worden.



Sie brachen um 8,4 Prozent auf 8,60 Euro ein auf den tiefsten Stand seit 2009, nachdem Thomas Jessulat in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg zugab, dass der Ausblick für die Profitabilität in diesem Jahr "nach wie vor anspruchsvoll" sei. Im Juni war das Ziel für die Umsatzrendite vor allem wegen gestiegener Kosten von zuvor 9 auf 7 Prozent gesenkt worden.

Jessulat gab in dem Bloomberg-Interview an, der Autozulieferer wolle nun den Fokus bei den Investitionen stärker vom klassischen Geschäft mit Zylinderkopfdichtungen in andere Zukunftsbereiche verlagern, um eine Trendwende beim operativen Barmittelfluss einzuleiten. Hoffnungsvoll konnte dies die Anleger aber nicht unmittelbar stimmen, wie die Kursreaktion am Dienstag zeigt./tih/jha/

