AKTIE IM FOKUS: Eckert & Ziegler nach Atempause wieder gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eckert & Ziegler haben am Montag nach zwei schwächeren Tagen wieder den Vorwärtsgang eingelegt mit zuletzt plus 5,7 Prozent auf 129,60 Euro.



Damit war der SDax-Neuling der zweitbeste Wert in dem Nebenwerteindex.

Das Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmen verkündete zum Wochenauftakt ein Joint-Venture für Radiopharmazeutika in China. Dieser Bereich gilt als chancenreich.

In der vergangenen Woche hatten sich die Anteile nach Anhebung der Gewnnziele binnen zweier Tage um gut ein Drittel verteuert bis auf 139 Euro und sich damit ihrem Rekordhoch aus dem Jahr 2000 bei 142,52 Euro genähert. Danach nahmen Anleger erst einmal Gewinne mit./ajx/fba