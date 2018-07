AKTIE IM FOKUS: Eckdaten von Beteiligung Home24 belasten Rocket Internet

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Schwache vorläufige Geschäftszahlen der wichtigen Beteiligung Home24 haben der Start-Up-Schmiede Rocket Internet am Donnerstag einen Kursrutsch von 3,23 Prozent auf 29,40 Euro eingebrockt.



Damit waren die Aktien Schlusslicht im MDax - zu Handelsbeginn hatten sie noch ihre jüngste Erholung fortgesetzt und den höchsten Stand seit Oktober 2015 erreicht.

Die in keinem wichtigen Index gelisteten Anteilsscheine des Online-Möbelhändlers, der erst Mitte Juni an die Börse gegangen war, sackten nach anfangs höheren Verlusten um 6,69 Prozent auf 28,25 Euro ab. Damit notieren sie aber immer noch deutlich über dem Ausgabepreis von 23 Euro.

Da das außergewöhnlich warme Wetter auf die Nachfrage von großen Möbeln drückt, geht Home24 für das zweite Quartal nur noch von einem Umsatzplus von zirka 6 bis 8 Prozent aus - nach bisher 13 bis 28 Prozent. Am 30-prozentigen Wachstumsziel für das Jahr hält Home24 fest. Die detaillierten Zahlen sollen am 12. September veröffentlicht werden. Rocket Internet hält nach dem Börsengang von Home24 noch rund 30 Prozent an dem Unternehmen./gl/fba