AKTIE IM FOKUS: Dürr vorbörslich besonders gefragt nach Analysten-Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Dürr fallen am Donnerstagmorgen in einem schwächer erwarteten Marktumfeld mit einem besonders deutlichen Kursanstieg auf. Im Tradegate-Handel zogen sie um 3,3 Prozent verglichen mit ihrem Xetra-Schlusskurs an. Die Deutsche Bank hatte die Papiere zum Kauf empfohlen. Sie erholen sich damit wohl weiter von ihrem tiefsten Stand seit Juli, den sie am Dienstag erreicht hatten.

Der Anlagenbauer sei fit für die Zukunft, schrieb Analystin Katharina Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie bezog sich darin auf eine Investorenveranstaltung mit Fokus auf die Klima-Strategie und künftige Wachstumschancen. Neben einer soliden Erholung im Kerngeschäft winke dank Batteriezell-Produktion in Europa und Industriedigitalisierung noch mehr Dynamik./tih/jha/