AKTIE IM FOKUS: Dürr reagieren mit dickem Plus auf Empfehlung der Commerzbank

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von Dürr hat nach einer Kaufempfehlung mit einem Aufschlag von mehr als zwei Prozent vorbörslich zu den Gewinnern im MDAX gehört.



Eine Hochstufung der Commerzbank auf "Buy" sorgte für Interesse. Zuletzt wurde der Wert auf der Handelsplattform Tradegate mit 40,79 Euro notiert nach einem Xetra-Schluss von 39,73 Euro am Donnerstag. Nachdem die Aktie in den vergangenen Tagen in eine Konsolidierung übergegangen war, bleibt allerdings abzuwarten, ob die Kraft für einen Anstieg über das Jahreshoch von 42 Euro reicht.

Die Hochstufung von "Hold" auf "Buy" begründete Analyst Ingo Schachel mit dem Bewertungsabschlag von 20 Prozent zum Vergleichssektor. Dieser sei angesichts der Marktstellung des Unternehmens und seiner Erwartung eines starken Auftragseingang im ersten Quartal nicht gerechtfertigt. Sein Kursziel erhöhte Schachel von 36 auf 49 Euro./mf/mis