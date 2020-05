AKTIE IM FOKUS: Dürr im festen Autosektor unter den MDax-TopWerten

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wieder etwas mehr Konjunkturzuversicht hat den zyklischen Papieren von Dürr am Montag kräftig Auftrieb beschert.



Als zweitbester Wert im MDax der mittelgroßen deutschen Werte gewannen die Anteile des Lackieranlagenherstellers und Möbelindustriezulieferers zuletzt 8,25 Prozent auf 20,60 Euro. Die Papiere hatten bereits am Freitag von einer Kaufempfehlung durch Warburg Research kräftig profitiert.

Mit in der Spitze 21,04 Euro konnten die Papiere ihre Kursverluste seit Ende April fast wieder komplett aufholen. Der europäische Autosektor präsentierte sich als zweitbester der Stoxx-600-Branchenübersicht mit einem Plus von viereinhalb Prozent ebenfalls in guter Verfassung./ajx/mis

