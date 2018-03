AKTIE IM FOKUS: Dt. Wohnen und TLG auf Tradegate unterdurchschnittlich schwach

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen SE":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der beiden Wohnimmobilien-Unternehmen Deutsche Wohnen und TLG haben sich am Freitag im vorbörslichen Handel besser als der sehr schwach erwartete Gesamtmarkt geschlagen.



Deutsche Wohnen gaben auf Tradegate um 0,6 Prozent auf 35,83 Euro nach und TLG sanken um 1,3 Prozent auf 22,20 Euro.

Beide hatten am Morgen ihr Zahlenwerk für 2017 vorgelegt und einen Ausblick gegeben. Zudem sind so genannte defensive Werte, zu denen auch die Aktien aus der Immobilienbranche zählen, in Zeiten turbulenter Märkte stabiler als konjunktursensible Papiere wie solche aus der Auto-, Banken- oder Industriebranche.

"TLG hätten in einem positiven Marktumfeld wohl zugelegt", kommentierte ein Händler. Der Betriebsgewinn (FFO) des SDax -Konzerns sei im abgelaufenen Jahr besser als erwartet ausgefallen und auch das FFO-Ziel für 2018 in Höhe sei besser als erhofft.

Die Jahreszahlen der Deutsche Wohnen beurteilte Analyst Neil Green von JPMorgan als "in line". Allerdings liege das Ziel für das FFO-Wachstum 2018 unterseiner Schätzung. Während der MDax -Konzern ein Plus von 9 Prozent in Aussicht stellte, hatte der Experte der US-Bank mit einem Wachstumsziel von 11,6 Prozent gerechnet./ck/jha/

