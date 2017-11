AKTIE IM FOKUS: Drägerwerk setzen Erholung nach HSBC-Hochstufung fort

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positiver Analystenkommentar hat die Aktien von Drägerwerk am Dienstag beflügelt.



Mit einem Kursanstieg von zuletzt 2,40 Prozent auf 97,37 Euro setzten die Papiere des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers ihre steile Erholung vom Vortag fort und machten den 8-prozentigen Verlust aus der Vorwoche nach der Bekanntgabe der Drittquartalszahlen großteils wieder wett.

HSBC-Analyst Richard Latz sprach von einer insgesamt soliden Geschäftsentwicklung, verwies aber auf ein härteres Marktumfeld, das die Markteinführung neuer Produkte noch weiter verzögern könnte. Dennoch erhöhte der Experte seine mittel- bis langfristigen Erwartungen für Wachstum und Profitabilität des Medizintechnik-Anbieters. Die Aktie sieht er derzeit als fair bewertet an und nahm deshalb das Anlageurteil von "Reduce" auf "Hold" hoch. Gleichzeitig revidierte er sein Kursziel von 75 auf 89 Euro nach oben.