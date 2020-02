AKTIE IM FOKUS: Drägerwerk schlagen sich weiter überdurchschnittlich gut

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vergleichsweise unbeschadet kommen die Aktien von Drägerwerk bislang durch die von der Coronavirus-Krise verursachten Turbulenzen am Aktienmarkt.



Der Grund liegt auf der Hand: Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern stellt Atemschutzmasken her, die derzeit sehr stark nachgefragt werden.

Am Freitag eroberten die Drägerwerk-Papiere mit einem Kursaufschlag von 2,6 Prozent die Spitze im Nebenwerteindex SDax , indem es sonst nur noch Pfeiffer Vacuum ins Plus schafften. In dieser Woche haben Drägerwerk mit einem Verlust von bisher rund 3 Prozent deutlich weniger eingebüßt als der Gesamtmarkt.

Bereits zur Wochenmitte hatten die Lübecker mitgeteilt, dass die Produktionskapazitäten für leichten Atemschutz voll ausgelastet seien und kurzfristig nicht weiter erhöht werden könnten./ajx/zb

