AKTIE IM FOKUS: Dic Asset ziehen an SDax-Spitze - Starkes operatives Ergebnis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Dic Asset sind am Freitagmittag nach Zahlen mit plus 5,60 Prozent auf 10,75 Euro an die SDax-Spitze geklettert.



Damit notieren die Papiere wieder auf dem Niveau von März 2011. Die Immobiliengesellschaft habe im dritten Quartal ein starkes operatives Ergebnis erzielt, schrieb Analyst Andre Remke von der Baader Bank .

Die Dic-Asset-Anteilsscheine sind gleichwohl noch ein gutes Stück von ihrem Rekordhoch von 37,20 Euro im Februar 2006 entfernt. Die Papiere waren in den Folgejahren bis auf 2,55 Euro Anfang 2009 abgesackt, bevor sie sich langsam wieder erholten./la/oca

