AKTIE IM FOKUS: Dic Asset macht dank Dividende Corona-Crash wett

Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschend hohe Dividende und starke Zahlen für 2020 von Dic Asset haben den Kurs am Mittwoch in die Höhe getrieben.



Mit einem Aufschlag von 12,6 Prozent auf 16,46 Euro lagen sie an der Spitze des SDax der kleineren Börsentitel. Sie machten damit die Verluste des Corona-Crash im März 2020 wieder wett.

Die Commerzbank lobte in einer ersten Einschätzung die erhöhte Dividende, die mit 70 Cent je Aktie die Markterwartungen übertraf. Auch der Ausblick der Immobiliengruppe auf das laufende Jahr sei stark ausgefallen./bek/jha/