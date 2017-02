AKTIE IM FOKUS: Dialog springen nach Zahlen deutlich an - Nahe 16-Jahreshoch

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Titel von Dialog Semiconductor haben am Donnerstag nach der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen mit einem Gewinn von 6,20 Prozent bei 50,67 Euro einsam auf Platz eins im TecDax-Tableau gestanden.



In der Spitze waren die Aktien des Chipherstellers bis auf 52,35 Euro nach oben geschnellt und hatten damit nur noch 1,50 Euro unter dem höchsten Stand seit September 2000 gelegen. Allein in dieser Woche sind die Anteilsscheine damit um rund 15 Prozent gestiegen.

Dialog peilt nach einem schwächeren Jahr 2016 wieder ein ordentliches Umsatzwachstum an. Bei der Bruttomarge geht der Apple-Lieferant davon aus, den im vierten Quartal 2016 erreichen Wert über das Jahr halten zu können. Der US-Elektronikkonzern Apple hatte mit dem iPhone 7 nach monatelangen Absatzrückgängen ein Rekordquartal zu Weihnachten erzielt und dürfte von dem im Herbst 2017 auf den Markt kommenden iPhone 8 noch mehr verkaufen. Dialog macht nach Analystenschätzungen rund 80 Prozent seines Umsatzes mit Apple - entsprechend optimistisch sind deshalb auch die Aussichten für den deutschen Zulieferer der Amerikaner.

HAUCK: ZAHLEN GUT - AKTIE ABER NICHT BILLIG

Analyst Tim Wunderlich von der Privatbank Hauck & Aufhäuser sprach von einem soliden Zahlenwerk und Ausblick. Das Umsatzziel für das erste Quartal 2017 sei besser als befürchtet ausgefallen, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings sei die Aktie des Chipherstellers bereits recht hoch bewertet, gab er zu bedenken. Sein Kursziel erhöhte der Experte von 43 auf 48 Euro.

Der Dialog-Gewinn (EPS) sei im vierten Quartal höher als vom Markt prognostiziert ausgefallen, sagte DZ-Bank-Analyst Harald Schnitzer. Die Unternehmensziele für das erste Quartal und der Jahresausblick des Halbleiterunternehmens bewegten sich im Rahmen seiner Erwartungen. Schnitzer geht davon aus, dass Dialog im laufenden Jahr von Quartal zu Quartal stetig besser abschneiden wird.

COMMERZBANK: AUSBLICK WIE ERWARTET

Nach Aussage von Commerzbank-Analyst Thomas Becker haben die Resultate zum vierten Quartal sowie die Indikationen für das erste Jahresviertel seine Prognosen und die Konsensschätzungen leicht übertroffen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2017 entspreche weitgehend den Erwartungen./edh/la/fbr