AKTIE IM FOKUS: Dialog erholen sich kräftig dank starker Apple-Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Besser als erwartete Zahlen des Großkunden Apple haben am Mittwoch die Aktien von Dialog Semiconductor an die TecDax-Spitze getrieben.



Am frühen Nachmittag betrug das Plus 9,20 Prozent auf 16,20 Euro, womit sie wieder den höchsten Stand seit Juni erreichten. Apple legten zugleich im vorbörslichen Nasdaq-Handel um 3,5 Prozent zu.

Der iPhone-Hersteller übertraf im vergangenen Quartal dank weiterhin starker Verkäufe seiner teureren Smartphone-Modelle die Erwartungen der Börse deutlich. Zudem überraschte er auch positiv mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal.

Dialog kündigte derweil an, dass die Übernahmegespräche mit dem Touchscreen-Hersteller Synaptics beendet wurden, mit dem sich der Chiphersteller eigentlich ein Standbein im Bereich des Internet-der-Dinge schaffen wollte. Einem Händler zufolge bleibt damit allerdings das Dilemma der starken Abhängigkeit von Apple weiterhin bestehen./ck/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------