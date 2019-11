AKTIE IM FOKUS: Dialog Semiconductor ziehen an - Prognoseerhöhung

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Dialog Semiconductor haben am Dienstag von einer Prognoseanhebung profitiert.



Die Papiere des Chipentwicklers notierten am Dienstag gut 4 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag bei 44,68 Euro. Damit bewegten sie sich am oberen Rand ihrer monatelangen Handelsspanne zwischen rund 40 und knapp 45 Euro.

Dialog Semiconductor erhöhte dank einer hohen Nachfrage, eines verbesserten Produktmixes und Sparmaßnahmen die Ziele für die Profitabilität. Die Perspektiven für das Unternehmen seien sehr stabil, sagte ein Händler. Der Konzern habe sich erfolgreich von seinem wichtigen Kunden Apple abgekoppelt./la/jha/

