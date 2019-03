AKTIE IM FOKUS: Dialog Semiconductor könnten Ausbruch nach oben versuchen

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Dialog Semiconductor sind nach Zahlen und angesichts des bevorstehenden Aufstiegs in den MDax am Mittwochmorgen gefragt.



Auf Tradegate legten sie um drei Prozent auf 27,10 Euro zu im Vergleich mit dem Xetra-Schluss am Vortag. Damit könnten sie erneut einen Ausbruch über die jüngste Widerstandszone bei etwa 27,50 Euro versuchen.

Der Geschäftsbericht für 2018 gebe aus Marktsicht nicht viel her, sagte ein Händler. Die Ergebnisse entsprächen den Erwartungen und die schwächeren Prognosen für das laufende Jahr deckten sich ebenfalls mit den Annahmen am Markt. So stütze möglicherweise die Aussicht auf eine größere Aufmerksamkeit der Investoren als künftiger MDax-Titel./bek/mis