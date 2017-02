AKTIE IM FOKUS: Dialog Semiconductor bleiben nach Apple-Zahlen auf Erholungskurs

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Dialog Semiconductor freuen sich weiterhin über anziehende Geschäfte beim wichtigen Kunden Apple .



Nachdem der iPhone-Konzern und auch andere Branchenunternehmen überraschend gute Geschäftszahlen präsentiert hatten, stiegen die Papiere des Zulieferers Dialog am Mittwoch unter den Favoriten im TecDax um 2,6 Prozent auf 44,085 Euro. Damit knüpften sie an ihren guten Lauf seit Mitte letzten Jahres an.

Das iPhone 7 hatte Apple nach monatelangen Geschäftsrückgängen wieder ein Rekordquartal zu Weihnachten beschert. Die Papiere des Computerkonzerns stiegen daraufhin im vorbörslichen US-Handel um rund 3 Prozent. Dialog macht nach Analystenschätzungen rund 80 Prozent seines Umsatz mit dem Elektronikriesen - entsprechend positiv fiel auch das Echo der Dialog-Anleger aus.

ANALYSTEN LOBEN APPLE

Analysten fanden überwiegend lobende Worte für Apple. Es habe mehr Positives als Negatives gegeben, schrieb etwa der Experte Steven Milunovich von der UBS. So hatte Apple 78,3 Millionen iPhones verkauft. Das war ein neuer Bestwert nach rund 74,8 Millionen Geräten im vergangenen Quartal. Zudem habe der durchschnittliche Verkaufspreis der Geräte seine Prognose übertroffen, schrieb Milunovich.

Analyst Ralph Szymczak von der Landesbank Baden-Württemberg betonte, Apple habe im ersten Geschäftsquartal die geringen Erwartungen des Marktes übertroffen. In der Smartphone-Sparte habe der Konzern beim Umsatz auch dank eines stabileren chinesischen Marktes endlich wieder einen Anstieg verbucht.

AKTIEN DEUTLICH ERHOLT

Vor diesem Hintergrund könnte auch Dialog für das abgelaufene Jahr erfreuliche Quartalszahlen präsentieren, hofften die Anleger. Das Unternehmen hatte schon angekündigt, mit stromsparenden Funkchips und schneller Ladetechnik für Smartphones punkten zu wollen.

Allerdings dürfte das vierte Quartal mit Blick auf die Profitabilität weiterhin unter dem Eindruck der Schwäche auf dem Smartphonemarkt stehen, auch wenn die Geschäfte in der Branche zuletzt wohl wieder etwas angezogen haben. Sorgen um den Zustand der Branche hatten die Dialog-Aktien im Jahr 2015 deutlich belastet: Seinerzeit sackten die Anteilsscheine vom Zwischenhoch im Juli bei 53,85 Euro bis auf 23,21 Euro im Juni 2016 ab.

AUCH GUTE NACHRICHTEN VON BRANCHENKOLLEGEN

Seitdem aber geht es mit den Dialog-Anteilsscheinen in der Hoffnung auf eine Branchenerholung peu a peu nach oben. Ins Bild passte, dass an diesem Mittwoch auch andere Branchenkollegen, etwa aus Japan der Hersteller von keramischen Halbleitern Kyocrea oder der Zulieferer Alps Electric, positive Geschäftszahlen vorlegten. Ihre Aktien gewannen in Tokio jeweils rund 4 Prozent.