AKTIE IM FOKUS: Dialog Semiconductor an MDax-Spitze - Nahe Hoch seit Ende 2017

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Dialog Semiconductor sind am Montagmittag um 3,27 Prozent auf 38,55 Euro gestiegen.



Damit nähern sich die Papiere des Chipherstellers dem höchsten Stand seit November 2017 von 38,73 Euro. Seit dem Zwischentief Ende Juni 2018 hat sich der Wert der Anteilsscheine in etwa verdreifacht. Händler verwiesen auf optimistische Analystenkommentare zur Halbleiterbranche, flankiert von Hochstufungen und Kurszielerhöhungen diverser Branchenwerte.

So betonten die Analysten der Investmentbank Goldman Sachs, dass die Sektorunternehmen ihre Ausgaben und die Produktion deutlich zurückgefahren hätten. Insofern dürfte sich das Angebot/Nachfrage-Verhältnis früher und deutlicher verbessern als bisher allgemein angenommen. Für die Experten der US-Bank JPMorgan ist in der Branche das Schlimmste vorüber. Sie sehen wieder bessere Fundamentaldaten am Horizont./edh/jha/

