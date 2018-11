AKTIE IM FOKUS: Dialog Semi weiter aufwärts - Kooperation und Studien

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die bereits in der Vorwoche stark gelaufenen Aktien von Dialog Semiconductor sind am Montag auf Erholungskurs geblieben.



Im frühen Xetra-Handel kletterten sie zuletzt um 2,09 Prozent auf 24,92 Euro. Damit starteten sie einen neuen Angriff auf die zuletzt umkämpfte Marke von 25 Euro.

Der Chipentwickler hatte mitgeteilt, seine Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Unisoc zu vertiefen. Entwickelt werden soll demnach ein Chip für einen der größten indischen Smartphone-Anbieter. Die Meldung passt zur geplanten Diversifizierung des immer noch stark Apple -lastigen Geschäfts.

Unabhängig davon hatten mehrere Analysten dem Unternehmen am Montag ein positives Zeugnis ausgestellt. Andrew Gardiner von der britischen Bank Barclays lobte den jüngsten Kapitalmarkttag, der mehr Klarheit in die Zukunft des Chipentwicklers gebracht habe - und blieb bei seinem optimistischen Votum mit "Overweight" und einem Kursziel von 32 Euro. Das zählt zu den höchsten der im dpa-AFX Analyser beobachteten Analysehäuser.

Sogar noch etwas darüber sieht nun Robin Brass von der Privatbank Hauck & Aufhäuser sein Kursziel von 33 Euro. Der Chiphersteller sei zurück im Geschäft, so der Experte am Montag. Er lobte ebenfalls die Einblicke während des Kapitalmarkttags und betonte, die zukünftigen Gewinne seien nun gut absehbar, was eine bahnbrechende Veränderung sei./tih/mis