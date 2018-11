AKTIE IM FOKUS: Dialog Semi testen nach Ausblick Widerstandsbereich um 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Veröffentlichung langfristiger Ziele und Signale für 2019 haben die Aktien von Dialog Semi ihre Erholung am Donnerstag fortgesetzt.



Mit einem Sprung um über 9 Prozent stießen die Papiere des Chipherstellers in den Widerstandsbereich um 25 Euro vor.

Ein Experte lobte die optimistischen Pläne, die vor dem Kapitalmarkttag in London kommuniziert wurden. Für 2018 hat Dialog rund 1,46 Milliarden US-Dollar Umsatz im Plan. Dieses Niveau soll auch im kommenden Jahr erreicht werden, obwohl dann schon kein Geschäft mehr mit den 2019er-Apple-Modellen anfällt.

Der Spezialist für Schaltkreise in Mobilgeräten hatte Mitte Oktober angekündigt, sein Zuliefergeschäft mit Stromsteuerungschips in großen Teilen an den Kunden Apple zu verkaufen. Seit langem hatte es Spekulationen gegeben, der kalifornische Elektronik-Riese könne die Chips für iPhones und iPads künftig selbst herstellen, was Investoren von Dialog wegen der großen Abhängigkeit von Apple abgeschreckt hatte. In diesem Jahr stammen rund drei Viertel aller Erlöse aus dem Geschäft mit dem iPhone-Hersteller./ag/mis