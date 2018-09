AKTIE IM FOKUS: Dialog Semi bis an 200-Tage-Linie gelaufen - Lampe empfiehlt

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Dialog Semiconductor sind am Dienstag mit 20,93 Euro bis fast an ihre 200-Tage-Linie herangelaufen.



Diese gilt als Indikator für den längerfristigen Trend. Von einem kurzen Intermezzo im November 2017 abgesehen lagen die Papiere des Apple-Zulieferers zuletzt Mitte des Vorjahres deutlich darüber. Zuletzt kosteten sie mit 20,60 Euro noch 1,6 Prozent mehr als am Vortag.

Auftrieb gab am Morgen eine Empfehlung des Bankhauses Lampe mit einem Platz auf ihrer "Alpha List". Der verantwortliche Analyst Karsten Iltgen genießt bei Börsianern einen besonders guten Ruf. Er hatte im April 2017 als erster vor großen Risiken für das Apple-Geschäft gewarnt. Sie hatten sich dann später mit der Produktion eigener Chips zum Strommanagement (PMIC) des US-Konzerns bewahrheitet.

Der schlimmste Fall ist Iltgen zufolge aber bei weitem nicht eingetreten. Abseits der PMIC-Bauteile traut er Dialog nämlich ein nachhaltiges Umsatzvolumen mit Apple von 400 Millionen US-Dollar pro Jahr zu. Dagegen preise die Aktie aktuell gar kein Geschäft mit den Amerikanern mehr ein, so Iltgen. Dabei rechnet er mit neuen Produkten der Amerikaner, die deutlich mehr Dialog-Komponenten in sich tragen.

Im bisherigen Jahresverlauf hatten sich Dialog-Papiere bis Ende Juni zunächst mehr als halbiert, und sich anschließend vom tiefsten Niveau seit 2013 aus bis dato wieder um 65 Prozent erholt./ag/fba