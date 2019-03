AKTIE IM FOKUS: Deutz nach Kepler-Kaufempfehlung wieder dran am Februar-Hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein starkes Kursplus von zuletzt 7,6 Prozent hat die Papiere des Motorenbauers Deutz am Dienstagvormittag wieder an ihr im Februar erreichtes Hoch bei 6,97 Euro herangeführt.



In der Spitze waren sie bis auf 6,965 Euro gestiegen. Zuletzt kosteten sie 6,925 Euro. Auch bis zu ihrem höchsten Stand seit Anfang November 2018 mit 6,975 Euro fehlt nicht mehr viel.

Als Treiber erwies sich eine Kaufempfehlung des Analysehauses Kepler Cheuvreux. Analyst Hans-Joachim Heimbürger hob in seiner aktuellen Studie seine Gewinnschätzungen für Deutz nach einem optimistisch klingenden Ausblick der Kölner für 2019 deutlich an. Deutz mache strategische Fortschritte und halte die eigenen Zielvorgaben ein, lobte er. Auch die jüngste Investorenveranstaltung mit dem Vorstandsvorsitzenden habe seine Zuversicht gestärkt, so Heimbürger mit Verweis auf die Aussagen zum Potenzial in China und zur Elektrifizierungsstrategie.

Heimbürger erhöhte sein Kursziel von 7 auf 8 Euro. Auf diesem Niveau waren die Deutz-Papiere zuletzt im Mai 2018. Noch Ende Februar hatte der Analyst die Papiere nach ihrem in diesem Jahr starken Kurszuwachs abgestuft und zu Gewinnmitnahmen geraten. Seit Jahresanfang haben sich die Deutz-Aktien um ein Drittel verteuert. In dem 70 Werte umfassenden SDax sind sie damit im vorderen Feld./ajx/mis