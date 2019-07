AKTIE IM FOKUS: Deutschen Telekom ziehen an - Hoffnung auf Sprint-Übernahme

Weitere Suchergebnisse zu "Sprint":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Telekom haben am Mittwoch von der Hoffnung auf einen Durchbruch bei der angestrebten Übernahme des US-Rivalen Sprint durch die US-Mobilfunk-Tochter T-Mobile US profitiert.



Die Papiere der Deutschen Telekom notierten auf der Handelsplattform Tradegate knapp 2 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag.

Informierten Kreisen zufolge übernimmt der Satelliten-TV- und Internet-Anbieter Dish Sparten von T-Mobile US für 5 Milliarden US-Dollar, um die Zustimmung des US-Justizministeriums für den Deal zu erhalten. Die Behörde will sicherstellen, dass Dish ein starker vierter Wettbewerber in den USA werden kann./la/jha/

