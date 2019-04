AKTIE IM FOKUS: Deutsche Wohnen nach Kaufempfehlung MDax-Spitzenreiter

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen SE":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Deutsche Wohnen haben am Donnerstag in einem schwachen Marktumfeld von der Kaufempfehlung der Deutschen Bank profitiert.



Sie stiegen im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 39,36 Euro und damit an die Spitze des Index der mittelgroßen Werte MDax . Die Papiere seien günstig bewertet, es sei also der richtige Zeitpunkt zum Kauf, schrieb Analyst Markus Scheufler.

Der Experte schrieb von einer übertriebenen Sorge im Immobiliensektor angesichts der Enteignungsdebatten in Berlin. Er hält Enteignungen nicht für realistisch. Stattdessen werde die Stadt Berlin Immobilien kaufen und in Sozialwohnungen umwandeln. Deutsche Wohnen wäre ein möglicher Verkäufer und könne daher profitieren./niw/tih/jha/

