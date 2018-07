AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom an Dax-Spitze nach 'Buy' von Citigroup

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Hochstufung auf "Buy" durch die Citigroup hat den Kurs der Deutschen Telekom am Freitag auf den höchsten Stand seit Mitte Mai getrieben.



Mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 14,20 Euro lagen sie an der Spitze des Dax . Zudem hat die Aktie eine Kurslücke (Gap) von Mitte Mai geschlossen, was aus Sicht von charttechnisch orientierten Investoren weitere Aktienkäufe nach sich ziehen kann.

Staatliche Zuschüsse für den Ausbau des Glasfasernetzes könnten der Rendite des Telekomanbieters zugute kommen, argumentierten die Analysten Georgios Ierodiaconou und Michael Rollins. Mit dem schrittweisen Anschluss der Haushalte an das Netz verfahre der Bund "pragmatisch". Für die Deutsche Telekom sei der Heimatmarkt attraktiv im Vergleich mit den Wettbewerbern./bek/jha/

