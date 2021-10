AKTIE IM FOKUS: Deutsche Post ziehen an - Erhöht Ausblick erneut

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erneute Prognoseerhöhung hat am Donnerstag die Aktien der Deutschen Post DE0005552004> angetrieben.



Die Papiere des Logistikkonzerns zogen um bis zu 3,7 Prozent an und lagen zuletzt noch rund 2 Prozent im Plus bei 54,24 Euro. Der deutsche Leitindex Dax gewann zuletzt 1,3 Prozent.

Die Deutsche Post hatte angekündigt, angesichts der weiterhin dynamischen Ergebniswicklung im dritten Quartal die Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) und den frei verfügbaren Barmittelzufluss (Free Cashflow) in diesem Jahr erhöhen zu wollen. Auch der mittelfristige Anblick für das Jahr 2023 soll angehoben werden. Der Konzern hatte in diesem Jahr bereits mehrfach Prognosen erhöht./la/he