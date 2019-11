AKTIE IM FOKUS: Deutsche Post unter Dax-Gewinnern - Investiert in Expressdienste

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Post haben am Dienstag im Dax zu den größeren Kursgewinnern gezählt.



Während eine Rally beim deutschen Leitindex am Nachmittag nachließ, zeigten die Papiere des Logistikkonzerns angesichts eines vermeldeten Investitionsprogramms relative Stärke. Zuletzt rückten sie um fast 1 Prozent auf 34,43 Euro vor. Sie festigten damit ihr höchstes Kursniveau seit Mai 2018.

Pro Jahr werde künftig mehr als eine Milliarde Euro ausgegeben für Sortieranlagen, Flugzeuge und Fahrzeuge, teilte das Unternehmen am Dienstag in Troisdorf unweit des Köln/Bonner Flughafens mit. Dort nahm der Logistikkonzern am Dienstag eine Erweiterung seines Standorts in Betrieb. Laut Händlern sorgt all dies für positive Stimmung, weil Eilsendungen bei der Post als profitabelster Geschäftszweig gelten./tih/he