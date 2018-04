AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank weiter auf Talfahrt - Restrukturierung ein Risiko

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktienanleger setzen am Freitag weiterhin ein Fragezeichen hinter die Restrukturierungsvorhaben bei der Deutschen Bank .



Die Papiere des Frankfurter Bankhauses fielen zur Mittagszeit um rund 4,50 Prozent auf 11,31 Euro und setzten so ihre negative Kursentwicklung vom Vortag fort, als der Strategiewechsel unter dem neuen Konzernchef Christian Sewing bereits skeptisch gesehen wurde.

Weiter angefacht wurden die Sorgen der Anleger am Freitag von einem Kommentar der französischen Großbank Societe Generale. Laut Analyst Andrew Lim sind die Pläne des neuen Managements mit großen Risiken behaftet. Er rechnet zwar damit, dass sich die Kapitalsituation verbessern wird. Die Rendite auf den materiellen Nettoinventarwert dürfte aber in ihrem Sumpf stecken bleiben, fügte er hinzu.

Nach einem schwachen ersten Quartal hatte der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing am Donnerstag beim Konzernumbau das Tempo erhöht, indem er ankündigte, vor allem in den USA das Investmentbanking zurückzufahren will. Auch die Commerzbank äußerte sich dazu nun kritisch: Analyst Christoph Blieffert bezeichnete die angestrebten zusätzlichen Einsparungen als zu niedrig, um die Kostenprobleme zu lösen.