AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank vorbörslich ohne klare Richtung nach Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zahlen für das dritte Quartal haben den Aktien der Deutschen Bank am Mittwochmorgen zunächst keine frischen Impulse geliefert.



Zuerst tendierte die Aktie deutlich höher, nachdem sich der neue Konzernchef Christian Sewing erstmals konkret zu den Gewinnaussichten im laufenden Jahr äußerte - und nach drei Verlustjahren in Folge wieder einen Gewinn anpeilt. Als eher skeptische Analystenkommentare aufkamen, ging den Papiere auf der Handelsplattform Tradegate der Schwung wieder gänzlich verloren. Zuletzt standen sie dort fast unverändert zum Vortagsschluss auf Xetra.

Aus operativer Sicht sei das Zahlenwerk schwach - die Bank habe hier die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Jernej Omahen von Goldman Sachs in einer ersten Einschätzung. Kian Abouhossein von JPMorgan machte sich in einem schnellen Kommentar Sorgen um einen Marktanteilsverlust der Frankfurter gegenüber US-Banken in mehreren wichtigen Geschäftsbereichen. Die Kernkapitalquote sei mit fast 14 Prozent aber solide ausgefallen./tih/mis