AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank testen nach detaillierten Zahlen 50-Tage-Linie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem aktuellen Zwischenbericht haben die Papiere der Deutschen Bank am Mittwoch ihre Erholungsrally fortgesetzt.



Die Anteilsscheine der Frankfurter kletterten um bis zu 3,6 Prozent auf 6,622 Euro. Mit 21 Prozent in drei Handelstagen schafften sie es bis an die 50-Tage-Linie heran, blieben aber noch unter dem Erholungshoch vom Corona-Crash bei 6,837 Euro.

Analyst Jernej Omahen von Goldman Sachs sah mit den detaillierten Ergebnissen die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt. Sie hatten mit unerwartet hohen Erträgen die jüngste Rally ausgelöst./ag/mis