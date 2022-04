AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank im positiven Branchenumfeld an Dax-Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein vielversprechendes Kursziel der US-Bank JPMorgan hat am Freitag die Aktien der Deutschen Bank in einem guten Sektorumfeld angetrieben. Die Papiere lagen mit einem Plus von 2,5 Prozent an der Dax -Spitze, während der Banken-Sektorindex um ein Prozent stieg und so in der europäischen Branchenwertung die Führungsrolle innehatte. Der JPMorgan-Experte Kian Abouhossein erhöhte sein Kursziel für die Deutsche Bank auf 15 Euro und sieht damit etwa 27 Prozent Luft nach oben.

Anleger warten zu Wochenschluss auf neue Eindrücke, was den geldpolitischen Spielraum der Fed betrifft. Am Nachmittag werden aus den USA die jüngsten Arbeitsmarktdaten erwartet. Nach Einschätzung der Bank ING sollten die Zahlen die Erwartung festigen, dass die US-Notenbank den Leitzins im Mai und Juni weiter erhöht. Die Experten der niederländischen Bank rechnen mit 500 000 neu geschaffenen Stellen. Banken sind Profiteure anziehender Zinsen.

Abouhossein rechnet derweil auf globaler Ebene im Vergleich mit den Markterwartungen mit einem generell starken ersten Quartal von Investmentbanken - und verwies dabei auf Aspekte wie etwa die gestiegene Volatilität an den Finanzmärkten. Nach Goldman Sachs als "Top Pick" ordnet er die Deutsche Bank in seiner Rangfolge der Favoriten auf dem zweiten Platz ein./tih/mis