AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank fallen unter Rekordtief vom August 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Börsencrash am Montag hat die Aktien der Deutschen Bank unter ihr Rekordtief vom August 2019 getrieben.



Die Papiere des Geldhauses rauschten im frühen Handel um mehr als 17 Prozent in die Tiefe bis auf 5,61 Euro. Rekordtiefe Zinsen vor dem Hintergrund der Rezessionsangst am Markt belasten die gesamte Branche schwer.

Deutsche Bank-Aktien verloren zuletzt als Dax -Schlusslicht immer noch fast 13 Prozent. Im MDax erwischte es die Commerzbank mit minus 12,5 Prozent ebenfalls heftig. Auch die Commerzbank-Anteile markierten mit 3,711 Euro ein neues historisches Tief./ajx/jha/