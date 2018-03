AKTIE IM FOKUS: Deutsche-Bank-Tochter DWS beendet ersten Handelstag fest

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Fondstochter DWS der Deutschen Bank haben am Freitag in einem schwachen Umfeld ein solides Börsendebüt hingelegt.



Die DWS-Papiere schlossen bei 33,08 Euro. Dies ist ein Plus von knapp 2 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 32,50 Euro.

Der erste Kurs hatte bei 32,55 Euro gelegen. Im frühen Handel waren die Aktien bis auf 32,265 Euro gefallen, bevor sie sich wieder erholten.

Im harten Wettbewerb mit der Konkurrenz verspricht sich Unternehmenschef Nicolas Moreau einen Schub für den Vermögensverwalter. So will die DWS zusammen mit einem neuen Partner im Wachstumsmarkt Asien angreifen: Der größte japanische Lebensversicherer Nippon Life stieg als Ankerinvestor mit fünf Prozent bei der Fondsgesellschaft ein./la/he