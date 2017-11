AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank an Dax-Spitze - Hoffnung auf neue Anleiheart

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank sind am Donnerstag mit plus 2,40 Prozent auf 14,51 Euro an die Dax-Spitze gestiegen.



Börsianer verwiesen als Antrieb auf Aussagen auf einer Telefonkonferenz. Demnach hofft das Finanzinstitut, dass der Gesetzgeber im zweiten Halbjahr 2018 den Banken die Ausgabe von sogenannten Senior-Preferred Bonds erlaubt. Die Deutsche Bank erhoffe sich von dieser Anleihenart eine entsprechende Reduzierung ihrer Finanzierungskosten.