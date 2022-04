AKTIE IM FOKUS: Bei Dermapharm kommt höhere Dividende gut an

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem schwachen Börsenumfeld haben die Anleger einen deutlich höheren Dividendenvorschlag von Dermapharm am Dienstag mit einem klaren Kursanstieg honoriert. Zum Börsenstart waren die Papiere des Arzneimittelherstellers zunächst ins Minus gerutscht, hatten sich aber rasch erholt und waren ins Plus gestiegen. Zuletzt notierten sie knapp 1 Prozent höher bei 56,90 Euro.

Dermapharm will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr die Ausschüttung auf 2,17 Euro je Aktie anheben, nach 0,88 Euro im Jahr davor. Zugleich legte das Unternehmen detaillierte Zahlen für das abgelaufene Jahr vor. Das um Einmalkosten bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg 2021 um drei Viertel auf rund 351 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 19 Prozent auf fast 943 Millionen Euro. Für das laufende Jahr peilt der Vorstand weiter ein Umsatzplus von 10 bis 13 Prozent an, das Ebitda soll um drei bis sieben Prozent wachsen.

Seit ihrem Rekordhoch Anfang Januar haben die Dermapharm-Titel fast 40 Prozent an Wert verloren. Nach einem Zwischentief in der ersten März-Hälfte erholten sie sich um mehr als 20 Prozent, fielen nach der Bekanntgabe der Eckdaten für 2021 aber wieder merklich ab. Um die Marke von 57 Euro hatten sie sich zuletzt wieder stabilisiert./edh/jcf/jha/