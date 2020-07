AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero steigen auf Rekordhoch über 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein weiterhin sehr hohes Bestellvolumen hat die als Dax -Kandidat geltenden Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero am Freitag zum Handelsstart beflügelt.



Die Papiere knackten erstmals die runde Marke von 100 Euro und erklommen ein Rekordhoch. Kurz nach dem Auftakt führten sie den MDax mit einem Plus von rund 4 Prozent auf 101,90 Euro an. Damit summierte sich der bisherige Jahresgewinn der Anteilsscheine auf mehr als 44 Prozent.

Nach Meinung der Privatbank Berenberg hat Delivery Hero mit seinen Eckdaten deutlich positiv überrascht. Das Bestellwachstum habe die Schätzung von Berenberg bei weitem übertroffen. Die Bank erwartet nun, dass Delivery Hero mit Bekanntgabe des gesamten Zwischenberichts Ende des Monats sein Umsatzziel für 2020 von 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro auf 2,7 Milliarden Euro anheben könnte.

Der Essenslieferant Delivery Hero setzte sein starkes Wachstum inmitten der Corona-Krise fort. Allein im Juni verdoppelte sich die Anzahl der Bestellungen, woraus sich für das zweite Quartal ein Auftragsplus von 94 Prozent ergab. Delivery Hero ist einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie. Da Restaurants in vielen Ländern teils wochenlang geschlossen waren, bestellten viele Menschen ihr Essen und ließen es liefern./edh/stk/mis