AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero im freien Fall nach Bruch der 200-Tage-Linie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Montag erstmals seit sieben Monaten wieder unter die Marke von 37 Euro gefallen.



Nachdem sie am vergangenen Donnerstag zum ersten Mal in ihrer noch jungen Börsengeschichte unter die von Charttechnikern vielbeachtete 200-Tage-Linie gefallen waren, intensivierte sich die Talfahrt der Aktien zu Wochenbeginn nochmals. Zuletzt fielen die Papiere des Essenslieferdienstes um etwa 9 Prozent auf 36,16 Euro, ohne dass dafür am Markt eine Meldung als Kurstreiber angesehen wurde. Andere Branchenwerte wie etwa Just Eat in London oder Takeaway.com in Amsterdam schlugen sich deutlich besser.

Die Experten von Berenberg hatten zwar am Montag ihr Kursziel für Delivery Hero von 42 auf 40 Euro gesenkt, bleiben mit diesem aber über dem derzeitigen gedrückten Niveau. Seit dem Rekordhoch im Juli bei über 50 Euro haben die Papiere wegen Gewinnmitnahmen nach zuvor gutem Lauf bereits 30 Prozent an Wert verloren. Im Jahresverlauf liegen sie aber noch immer mit knapp 11 Prozent im Plus, womit sie zum besseren Drittel im MDax zählen./tih/jha/

