AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero fallen - Kapitalerhöhung für Milliarden-Übernahme

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien von Delivery Hero zeichnet sich am Freitag nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer Übernahme ein Kursrutsch ab.



Sie sackten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fast acht Prozent auf 46,25 Euro ab. Der Essenslieferdienst will beim südkoreanischen Online-Essenslieferservice Woowa Brothers einsteigen und dafür bis zu rund 1,7 Milliarden Euro in bar sowie bis zu etwa 1,9 Milliarden Euro mit neuen Delivery Hero-Aktien zahlen.

Grundsätzlich erscheine der Kauf strategisch durchaus sinnvoll, sagte ein Händler. Allerdings sei Woowa schon recht groß und es bleibe abzuwarten, wie sich der Deal auf die Gewinnmargen auswirken wird. Auch mit Blick auf die Finanzierung und das Ausmaß der Anteilsverwässerung der Altaktionäre von Delivery Hero gebe es noch Unklarheiten. Daher sei vorerst wohl Vorsicht geboten./mis/jha/

