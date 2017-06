AKTIE IM FOKUS: Delivery-Hero-Börsenplan beeindruckt Rocket-Aktionäre wenig

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Berliner Start-up-Entwicklers Rocket Internet haben sich am Dienstag mit der Einordnung des geplanten Börsengangs der Beteiligung Delivery Hero schwer getan.



Neben teilweisen Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien verwies ein Börsianer auf noch unzureichende Details zum Gang aufs Parkett. Nachdem die im Kleinwerteindex SDax notierten Rocket-Anteile kurz nach der Eröffnung noch um 1,86 Prozent bis auf 21,90 Euro zugelegt hatten, pendelten sie anschließend zwischen Gewinnen und Verlusten. Am späten Vormittag wurden sie mit 0,23 Prozent im Plus bei 21,55 Euro gehandelt.

Nach der im April eingesetzten Kurserholung der Rocket-Papiere hatten Börsianer zunächst einen möglichen Börsengang der großen Beteiligungen als weiteren möglichen Treiber für die Aktien gesehen. So hatten sie sich seit ihrem Zwischentief im März bei 15,12 Euro um zeitweise bis zu knapp 47 Prozent verteuert. Gleichwohl war in Finanzkreisen der Börsengang von Delivery Hero schon länger erwartet worden. Zuletzt hatten sich bereits die Hinweise darauf verdichtet, dass es im Sommer soweit sein könnte.

Bei dem Börsengang will der Essenslieferant im Zuge einer Kapitalerhöhung frisches Geld einsammeln. Brutto werden rund 450 Millionen Euro angestrebt, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem sollten Papiere der Altaktionäre veräußert werden. Aktuell halte Rocket Internet indirekt circa 35 Prozent an Delivery Hero. Der Börsengang sei abhängig vom Marktumfeld, hieß es. Die Notierung soll am regulierten Markt in Frankfurt erfolgen. Das eröffnet Delivery Hero später grundsätzlich auch die Aufnahme in einen Index der Dax-Familie .

Von ihren Rekordständen sind die Papiere von Rocket Internet aktuell meilenweit entfernt: Kurz nach dem Börsengang im Herbst 2014 hatten sie noch über 60 Euro gekostet./ajx/mis/ag