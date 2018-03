AKTIE IM FOKUS: Datenskandal kostet Facebook 86 Milliarden Dollar Börsenwert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der in der Vorwoche bekannt gewordene Datenskandal kommt die Anleger von Facebook weiter teuer zu stehen: Am Montag knickten die Papiere des Online-Netzwerks um weitere 6,5 Prozent auf 149,02 US-Dollar ab - das tiefste Niveau seit Sommer vergangenen Jahres.





Inzwischen bestätigte die US-Handelsbehörde FTC, dass sie Ermittlungen gegen den US-Konzern eingeleitet hat. Vor gut einer Woche war bekannt geworden, dass sich die britische Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica unerlaubt Zugang zu Daten von Millionen Facebook-Profilen verschafft hatte. Mit Hilfe dieser Daten sollen US-Wähler im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 zugunsten von Donald Trump gezielt beeinflusst worden sein.

Binnen einer Handelswoche müssen die Anleger inzwischen einen Verlust von bis zu 36 Dollar je Facebook-Anteil verkraften. Der Börsenwert der A-Aktien schmolz um 86 Milliarden Dollar auf 357 Milliarden Dollar zusammen. Facebook-Papiere befänden sich nun im Bärenmarkt, kommentierte Analyst Jasper Lawler von der London Capital Group. Da half es bislang auch nicht, dass die weit überwiegende Anzahl der im dpa-AFX Analyser gelisteten Experten der Aktie weiterhin die Stange hält und bei ihren positiven Bewertungen bleibt - oder wie Ali Mogharabi von Morningstar aktuell, sogar eine Empfehlung ausspricht./ag/he